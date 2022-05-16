Санкт-Петербург, 16 мая, 2022, 18:36 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предложили новые меры поддержки бизнеса. Об этом 16 мая сообщили в пресс-службе городского парламента. Это произошло в рамках первого заседания профильной рабочей группы городского парламента.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Так, член фракции «Новые люди» Дмитрий Панов предложил предоставлять инвестиционные налоговые кредиты системообразующим предприятиям, помогать резидентам и управляющим компаниям индустриальных промышленных парков и технопарков. Также предложения депутата касаются владельцев городских торговых центров, если они адекватно снижают арендные платежи для российских компаний и компаний из дружественных стран.

Петербургские парламентарии также предлагают освободить от транспортного налога плавучие музеи. Сейчас в Петербурге работают минимум два таких музея — ледокол-иузей «Красин» и подводная лодка, которая расположена у набережной Лейтенанта Шмидта на Васильевском острове.

Напомним, что ранее в Петербурге увеличили размер авансовых платежей по госконтрактам. Такой поддержкой можно воспользоваться рамках адресной инвестиционной программы.