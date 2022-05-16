Москва, 16 мая, 2022, 18:06 — ИА Регнум. Продолжается сдача в плен раненных боевиков, засевших на территории завода «Азовсталь» в городе Мариуполь Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 16 мая заявил командир батальона «Восток» Народной милиции ДНР Александр Ходаковский в эфире телеканала «Россия 1».

Prompolit.info Завод «Азовсталь» в Мариуполе

По его словам, раненных боевиков продолжают выносить. Ополченец не исключил, что этот процесс не удастся завершить за один день. При этом определить, кто из раненных является военнослужащим украинской армии, а кто террористом из неонацистских батальонов пока не представляется возможным.

«Примерно на часовую давность было вынесено 16 человек. Выносом раненных занимаются сами украинские военнослужащие или нацисты. Идентифицировать принадлежность раненных не представляется возможным. Возможно, вынос пленных завершится лишь завтра», — сказал Ходаковский.