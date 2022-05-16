Архангельск, , 18:04 — REGNUM В 1 квартале в Архангельской области цены и тарифы на услуги выросли на 7,2%, сообщает Архстат.

Счет за коммунальные услуги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным статистики, в наибольшей степени увеличилась стоимость услуг банков — в 1,7 раза, услуг в сфере зарубежного туризма — в 1,6 раза, услуг ремонта и технического обслуживания бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов – на 20%.

Жилищные услуги выросли в цене на 1,4%, в том числе плата за наём жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах — на 10%, взносы на капитальный ремонт — на 7,6%.

В то же время в регионе подешевели услуги железнодорожного транспорта — на 8,6%, услуги телевещания — на 2,9%, услуги по подключению к сети Интернет – на 1,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, цены на продовольствие в Архангельской области выросли на 11,2%.