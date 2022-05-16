Санкт-Петербург, , 18:04 — REGNUM Компания VK анонсировала первый сериал, снятый по сценарию, написанному нейросетью. Соответствующая информация появилась в блоге «ВКонтакте» 16 мая.

Нейросеть (сс) ColiN00B

Шоу называется «Сидоровы» — его премьера состоится на платформе «VK Видео» во «ВКонтакте». Над проектом работает телеканал СТС совместно со студентами направления «Программирование» образовательной платформы Skillbox.

Чтобы обучить нейросеть писать сценарий, её авторы Владимир Ларькин и Вадим Поволоцкий загрузили в ИИ популярные сериалы от телеканала СТС. Тысячи страниц текста позволили задать алгоритмы, максимально приближенные к написанию киносценария. «Мы решили подарить нашей аудитории новый зрительский опыт и лучше понять, как инновации могут помочь в решении творческих задач. Нейросеть показала особый подход к работе над сценарием: она не ограничена правилами, избавлена от штампов, поэтому каждый раз предлагает нестандартные решения», — поделился руководитель диджитал-направления СТС Роман Брызгалов.

Добавим, что сериал «Сидоровы» расскажет про типичную российскую семью, члены которой вдруг понимают, что их жизнь оторвана от реальности — они являются персонажами ситкома, из которого стремятся выбраться. Дата выхода шоу пока неизвестна.

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