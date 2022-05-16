София, , 18:03 — REGNUM Очередная общенациональная забастовка работников правоохранительных структур Болгарии пройдет в Софии, Бургасе, Пловдиве и других крупных городах страны 4 июня. Об этом 16 мая со ссылкой на заявление Болгарской федерации профсоюзов МВД сообщает БНР.

Полиция Дарья Драй © ИА REGNUM

Предполагается, что масштабным акциям протеста будут предшествовать соответствующие мероприятия в регионах. Целью выступлений поставлено удовлетворение правительством требований о повышении заработной платы и улучшении условий труда для стражей порядка.

Напомним, с начала текущего года в Болгарии прошло более десяти крупных демонстраций протеста полицейских и тюремных охранников.

Реформирование системы МВД являлось одним из основных пунктов программы действующего коалиционного правительства Болгарии. На сегодняшний день ни одно из обещаний Совета министров страны о социальном обеспечении в указанной сфере выполнено не было.

Читайте ранее в этом сюжете: МВД Болгарии закупит 1000 патрульных автомобилей