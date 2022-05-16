Оренбург, 16 мая, 2022, 18:02 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки, 15 мая, в ковидные отделения поступили пять пациентов, предыдущий суточный показатель госпитализаций составлял восемь случаев. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

На сегодняшний день в стационарах лечатся 106 человек с коронавирусной инфекцией. В тяжёлом состоянии находятся 33 пациента. Трое подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 50 человек получают кислородную поддержку.

С начала пандемии в Оренбуржье зарегистрировано 215 937 заражений коронавирусом. Из них 44 случая выявили 15 мая. От коронавирусной инфекции скончались 3990 человек. За минувшие сутки зафиксирован один смертельный исход.