Шри-Джаяварденепура-Котте, 16 мая, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Жители Шри-Ланки находятся в тяжёлой экономической ситуации, заявил 16 мая премьер-министр страны Ранил Викрамасингхе, пишет The Daily Mirror.

Ранил Викрамасингхе

По словам чиновника, страну ожидают несколько тяжёлых месяцев, к этому нужно быть готовыми, придётся многим жертвовать.

Ранил Викрамасингхе «Нам нужно получить около $75 млн в следующие несколько дней. У нас есть запасы топлива только на один день».

По его словам, жители страны могут столкнуться с тем, что каждый день надолго будут оставаться без света, ведь «четверть электроэнергии вырабатывается за счет топлива».

Напомним, на Шри-Ланке состояние экономики привело к массовым протестам с жертвами. Внешний долг страны оценивается в $51 млрд.