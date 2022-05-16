Лондон, 16 мая, 2022, 17:57 — ИА Регнум. 28-летний таранный центрфорварда лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии по футболу Харри Кейн выразил надежду, что итальянский специалист Антонио Конте останется главным тренером основной команды.

Дарья Антонова ИА REGNUM Гарри Кейн

«Честно говоря, я ничего не знаю по поводу будущего Конте, это его решение. Но я должен заметить, что он очень упорно трудился с момента прихода в клуб, он отличный человек. Нужно уважать его решение, каким бы оно ни было. Мне нравится работать с ним, уверен, другие игроки скажут то же самое. Нам предстоит многое сделать. Думаю, с момент прихода Конте прогресс команды очевиден. Мы увидели, что может произойти за короткий период времени. Теперь нужно посмотреть, что произойдет летом. Мы ждем нового сезона под руководством отличнго тренера. Мы многому научились у Конте за все это время», — цитирует Кейна издание Evening Standard.

В текущем сезоне Харри Кейн принял участие в 36-ти турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился шестнадцатью забитыми мячами и восемью результативными передачами. В рамках Лиги Конференций УЕФА на счету английского нападающего 7 (6+1) очков по системе гол+пас в пяти встречах.