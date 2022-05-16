Екатеринбург, 16 мая, 2022, 17:56 — ИА Регнум. В Екатеринбурге трое граждан похитили и удерживали человека. Об этом сообщает старший помощник руководителя свердловского Следственного комитета Александр Шульга.

jhusemannde Растегнутые наручники

По данным следствия, это произошло в начале мая. В доме на ул. Толмачёва они выкрали 33-летнего мужчину и перевезли в квартиру дома на ул. Ткачей. Там эти граждане удерживали его несколько дней, но в итоге его смогли освободить. Обвиняемые помещены в СИЗО.

Глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых отмечает, что троица хотела вернуть деньги, которые ранее одолжили потерпевшему. Похищение человека раскрыли сотрудники городского уголовного розыска. Оказалось, что злоумышленники удерживали гражданина в его квартире. Они угрожали ему физической расправой и показывали оружие. На месте силовики изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, которые принадлежали одному из задержанных.