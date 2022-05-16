Тюмень, , 17:53 — REGNUM Тюменские поисковики подняли в Ленинградской области останки более двух десятков бойцов и офицеров Красной Армии. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В болотах под Ленинградом гибли и пропадали без вести бойцы Пресс-служба Тюменского индустриального университета

Поисковики Тюменского индустриального университета работали на территории Тосненского и Волховского районов Ленинградской области с 20 апреля по 10 мая. Сотрудники Тюменского индустриального университета Михаил Тюльков и Даниил Скударь участвовали в поисковой экспедиции «Тельмановский рубеж. Ленинградский фронт», которая прошла на территории Тосненского района. Всего в этой экспедиции участвовали около 200 поисковиков из Московской, Ленинградской и Ярославской областей, Коми, Тюмени и других регионов страны.

Даниил Скударь в этой экспедиции при помощи особого инструмента поисковиков — крюка — обнаружил тела 14 бойцов, а Михаил Тюльков выполнял роль сапёра. Причём за время экспедиции было найдено и передано военным 250 взрывоопасных предметов, от запалов для гранат до артиллерийских снарядов калибром свыше 150 мм. Подняты тела свыше 100 бойцов и офицеров Красной Армии.

Другой представитель ТИУ, руководитель поискового отряда «Сибирь» Павел Денисов с 23 апреля по 9 мая участвовал в поисковой экспедиции на территории Кировского района Ленинградской области. Там в годы Великой Отечественной войны вели боевые действия воинские подразделения Волховского фронта. Он принял участие в поисково-разведочных и эксгумационных работах в районе озёр Барское и Круглое, а также было обследовано и рекультивировано вновь выявленное воинское захоронение, датируемое 1943 годом. Совместными усилиями участников экспедиции были подняты и подготовлены к погребению останки 13 красноармейцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Северной Осетии увековечены имена 30 воинов из Дагестана, погибших в годы Великой Отечественной войны. Останки героев были обнаружены поисковым отрядом в селе Нижний Малгобек Моздокского района.

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