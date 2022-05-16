Курск, 16 мая, 2022, 17:52 — ИА Регнум. В Курской области зафиксирован случай массовой гибель пчёл. Об этом на оперативном совещании 16 мая сообщил заместитель губернатора Курской области Сергей Стародубцев.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пчела на цветке

С 4 по 12 мая в пяти домохозяйствах Толпинского сельсовета зафиксирована массовая гибель пчёл. Региональное управление ветеринарии провело обследование, отобрало пробы пчёл и озимого рапса с поля местного предприятия для лабораторного исследования.

В районах Курской области организуются совещания по вопросу взаимодействия пчеловодов и аграриев.