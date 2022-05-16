Москва, 16 мая, 2022, 19:52 — ИА Регнум. Специальная военная операция ВС РФ по демилитаризации Украины изменила общественное мнение к работе таких компаний как «ЧВК Вагнера». По мнению граждан, с боевыми задачами лучше справляются профессионалы с многолетним опытом, а не вчерашние солдаты-срочники.

Граждане России высказались за опытных специалистов на поле боя

Сообщество «Армия/Оружие/СВО» в социальной сети «ВКонтакте» провело опрос, в котором около 97% участников выразили мнение, что именно штурмовые отряды «ЧВК Вагнера» куют победу на полях украинского фронта. Всего около двух процентов предпочитает видеть на линии соприкосновения призывников.

Специалисты напоминают, что отношение к добровольцам было иным. Люди либо не знали, что такое «ЧВК Вагнера», либо выступали против их деятельности и существования такой структуры.

Однако все изменилось после того, как «вагнеровцы» проявили себя в спецоперации на Украине, в частности, сыграли ключевую роль в операции по освобождению города Попасная.

Граждане России высказались за опытных специалистов на поле боя

Населённый пункт взяли в результате постоянного штурмового натиска со стороны «ЧВК Вагнера», что позволило пробить оборону противника и подготовить плацдарм для дальнейшего продвижения союзных войск РФ и ЛНР в сторону Северодонецка. Напомним, что в 2014 году именно «вагнеровцы» штурмовали Луганский аэропорт.