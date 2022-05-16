Лейпциг, Германия, 16 мая, 2022, 17:51 — ИА Регнум. 24-летний нападающий «Ред Булл Лейпцига» и сборной Франции по футболу Кристофер Нкунку признан лучшим игроком сезона немецкой Бундеслиги 2021/22. Об этом 16 мая сообщила пресс-служба чемпионата.

Андрей Пронин ИА REGNUM Игроки «РБ Лейпциг»

В прошедшем сезоне немецкой Бундеслиги Нкунку принял участие во всех 34-х турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился двадцатью забитыми мячами и тринадцатью результативными передачами. Также французский нападающий получил две желтые карточки.

Ранее сообщалось, что на Нкунку претендуют мюнхенская «Бавария», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен».

За «Ред Булл Лейпциг» Нкунку выступает с 18 июля 2019 года после перехода из парижского «Пари Сен-Жермен» за 13 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 65 миллионов евро.