Суздаль, Владимирская область, , 17:51 — REGNUM Телеведущий Александр Гордон женился на арфистке Софии Каландадзе. Об этом 16 мая пишет StarHit.

Александр Гордон Скриншот с YouTube

Как отмечает издание, 58-летний Гордон и 20-летняя Каландадзе поженились ещё несколько месяцев назад. А 15 мая 2022 года пара обвенчалась в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале.

ИА REGNUM напоминает, что для Александра Гордона брак стал пятым. В 2020 году телеведущий развёлся с Нозанин Абдулвасиевой, от которой у него двое детей.

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