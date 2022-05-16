Суздаль, Владимирская область, 16 мая, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Телеведущий Александр Гордон женился на арфистке Софии Каландадзе. Об этом 16 мая пишет StarHit.

Скриншот с YouTube Александр Гордон

Как отмечает издание, 58-летний Гордон и 20-летняя Каландадзе поженились ещё несколько месяцев назад. А 15 мая 2022 года пара обвенчалась в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале.

ИА REGNUM напоминает, что для Александра Гордона брак стал пятым. В 2020 году телеведущий развёлся с Нозанин Абдулвасиевой, от которой у него двое детей.