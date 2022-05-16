Вашингтон, , 18:33 — REGNUM Две лоббистские группы, представляющие интересы Facebook (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), Twitter, Google и других технологических компаний, пытаются заблокировать через Верховный суд США закон Техаса, запрещающий социальным сетям блокировать пользователей на основании их политических взглядов. Об этом 16 мая сообщает Reuters.

Twitter Kon Karampelas

Техасский закон, вступивший в силу 11 мая, запрещает компаниям — владельцам социальных сетей, которые ежемесячно насчитывают более 50 млн активных пользователей, блокировать подписчиков на основании их политических взглядов. Закон также обязывает компании публично раскрывать информацию о том, как модерируется контент соцсети.

Закон был подписан еще в сентябре 2021 года губернатором Техаса Грегом Эбботтом, который представляет Республиканскую партию.

Отметим, что американских техногигантов представили лоббистские группы NetChoice и Computer & Communications Industry Association.