Twitter и Google пытаются заблокировать закон Техаса о свободе в соцсетях
Вашингтон, 16 мая, 2022, 18:33 — ИА Регнум. Две лоббистские группы, представляющие интересы Facebook (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), Twitter, Google и других технологических компаний, пытаются заблокировать через Верховный суд США закон Техаса, запрещающий социальным сетям блокировать пользователей на основании их политических взглядов. Об этом 16 мая сообщает Reuters.
Техасский закон, вступивший в силу 11 мая, запрещает компаниям — владельцам социальных сетей, которые ежемесячно насчитывают более 50 млн активных пользователей, блокировать подписчиков на основании их политических взглядов. Закон также обязывает компании публично раскрывать информацию о том, как модерируется контент соцсети.
Закон был подписан еще в сентябре 2021 года губернатором Техаса Грегом Эбботтом, который представляет Республиканскую партию.
Отметим, что американских техногигантов представили лоббистские группы NetChoice и Computer & Communications Industry Association.