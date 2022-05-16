Шарья, Костромская область, , 19:42 — REGNUM В Костромской области глава Шарьи Эдуард Неганов отказался от оперативных комментариев по ситуации с задержкой строительства ледовой арены. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Чиновник не согласился общаться с информационным агентством, попросив его оформить официальный запрос. Причины отказа обозначены не были.

Стройка ледовой арены в Шарье Общероссийский народный фронт

По условиям контракта к началу мая текущего года на площадке должен был появиться корпус с крышей, дверями и наружными сетями. По факту готов лишь фундамент. Подрядчик — московская компания «Строй Профи М» объясняет это неправильным выбором места, которое под строительство определила местная администрация.

«Практически 90% Шарьи — болото. Такая местность. Есть места и получше, но почему-то под стройку определили одну из самых низинных точек. Строить, конечно, можно, но необходимы дополнительные затраты. Надо сделать водоотведение — прокопать каналы длиной 1,5-2 км. Иначе наша техника просто не проедет на стройку. Бетономешалка вот не проезжает», — объяснил ИА REGNUM прораб, начальник участка компании подрядчика Юрий Косой.

Сейчас администрация пытается прокопать водоотводные каналы силами муниципального предприятия. По примерным оценкам Косого на завершение работы при условиях «ударного труда» потребуется неделя. Несмотря на задержки, подрядчик обещает нарастить темпы и сдать объект в обозначенные контрактом сроки — до 30 ноября 2022 года.

«Как только наша техника сможет проехать на стройку, мы увеличим темпы. Будем работать в несколько смен, наймём ещё рабочих. В принципе уложиться в обозначенные сроки реально», — подтвердил прораб.

Спорткомплекс предназначен не только для спортсменов — кроме хоккеистов и фигуристов заниматься массовым катанием в нём смогут обычные люди. По проекту здесь будет ледовая площадка размером 30 на 60 метров, трибуны на 200 мест и тренажерный зал. Общая площадь ледовой арены составит порядка 3,5 тысячи квадратных метров.

Физкультурный комплекс в городе строят по национальному проекту «Демография». Стоимость проекта составила 272 млн рублей, большую часть средств области выделила федерация.

Читайте ранее в этом сюжете: Ледовую арену в Шарье строят с отставанием от графика из-за воды

Читайте развитие сюжета: Благоустройство парка «Музей леса» в Шарье завершат летом