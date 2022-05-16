Манчестер, Великобритания, 16 мая, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Новый главный тренер основного состава «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил о желании сохранить в команде 37-летнего нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом 16 мая сообщило издание Daily Mail.

Андрей Пронин ИА REGNUM Криштиану Роналду

«Роналду — гигант, он это уже всем показал. Криштиану по-прежнему очень амбициозен. Разумеется, я бы хотел сохранить его в составе своей команды. Он был очень важен для «Манчестер Юнайтед» в завершающемся сезоне. Роналду способен демонстрировать потрясающую статистику», — цитирует тен Хага Daily Mail.

В текущем сезоне Криштиану Роналду принял участие в тридцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился восемнадцатью забитыми мячами и тремя результативными передачами. В составе сборной Португалии на счету нападающего 7 (6+1) очков по системе гол+пас.