Санкт-Петербург, , 18:00 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга подали заявку на инфраструктурный кредит на сумму 8 млрд рублей, чтобы достроить Лахтинско–Правобережную («оранжевую») и Красносельско–Калининскую («коричневая») линии метрополитена по действующим контрактам,

Строительство станции метро «Горный институт» Дарья Драй © ИА REGNUM

Об этом 16 мая изданию «Деловой Петербург» рассказал источник в Смольном. Положительное решение власти города ожидают получись к середине июня.

«Кредит практически одобрен, необходимо соблюсти ряд процедур», — уточнил собеседник издания, добавив, что в настоящий момент необходимости в этих деньгах нет — финансирование строительства метро идет из бюджета Петербурга, а федеральные средства могут понадобиться в 2024 году.

Это не первый инфраструктурный кредит взятый властями Петербурга на 15 лет под 3% годовых. Смольный уже взял три инфраструктурных кредита на 24 млрд рублей, которые пойдут на строительство Шкиперской и Витебской развязок, а также на закупку подвижного состава для ГУП «Горэлектротранс».

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2021 году новый генеральный подрядчик строительства Петербургского метрополитена «Метрострой Северной столицы» (МССС), получил 4,4 млрд рублей на прокладку Лахтинско–Правобережной линии от «Спасской» до «Горного института» со станцией «Театральная» и Красносельско–Калининской линии от «Путиловской» до «Юго–Западной».

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