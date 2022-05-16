Москва, 16 мая, 2022, 17:42 — ИА Регнум. 26-летний хорватский центральный защитник «Локомотива» Тин Едвай заявил, что останется в московском клубе на следующий сезон.

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«Конечно, я останусь в следующем сезоне в «Локомотиве». Отсутствие еврокубков — не проблема. Значит, у нас будет больше времени, чтобы сконцентрироваться на РПЛ», — цитирует Едвая издание Sport24.

В текущем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Тин Едвай принял участие в двадцати турах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами и получил пять желтых и две красные карточки.

За «Локомотив» Едвай выступает с 24 июля 2021 года после перехода из леверкузенского «Байера-04» за 4 миллиона евро. Текущее соглашение хорватского футболиста с «железнодорожниками» рассчитано до 30 июня 2025 года.