Архангельск, 16 мая, 2022, 17:40 — ИА Регнум. В 1 квартале в Архангельской области цены на непродовольственные товары выросли на 17,6%, сообщает Архстат.

Михаил Архипов Эмблема холодильника ДХ-3М.

По данным ведомства, в наибольшей степени подорожали стиральные машины — в 1,6 раза, холодильники — на 39,8% и телерадиотовары - на 30,7%

Легковые автомобили стали дороже на 30%, ювелирные изделия — на 29,8%, велосипеды и мотоциклы — на 28,5%, инструменты и оборудование – на 23,4%, средства связи – на 21,9%, часы – на 20,2%, товары для садоводства – на 19,9%, спички – на 19,5%, бумажно-беловые товары – на 16,2%, персональные компьютеры – на 14,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области за квартал продукты питания подорожали на 11,2%.