Москва, , 17:40 — REGNUM Привлечения сил ОДКБ к участию в специальной военной операции ВС РФ на Украине не планируется, заявил 16 мая по итогам саммита организации её генсек Станислав Зась.

Станислав Зась Пресс-служба президента Республики Беларусь

Он отметил, что на встрече в Москве российский президент Владимир Путин обстоятельно рассказал о ходе спецоперации.

«Вопрос о каком-либо участии ОДКБ в этой специальной военной операции не ставился и не обсуждался». Станислав Зась

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин 16 мая на саммите ОДКБ в закрытом режиме проинформировал глав стран организации о ходе спецоперации по демилитаризации Украины.

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