Москва, 16 мая 2022, 17:40 — REGNUM Привлечения сил ОДКБ к участию в специальной военной операции ВС РФ на Украине не планируется, заявил 16 мая по итогам саммита организации её генсек Станислав Зась.
Он отметил, что на встрече в Москве российский президент Владимир Путин обстоятельно рассказал о ходе спецоперации.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин 16 мая на саммите ОДКБ в закрытом режиме проинформировал глав стран организации о ходе спецоперации по демилитаризации Украины.
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