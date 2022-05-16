Москва, 16 мая, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Привлечения сил ОДКБ к участию в специальной военной операции ВС РФ на Украине не планируется, заявил 16 мая по итогам саммита организации её генсек Станислав Зась.

Пресс-служба президента Республики Беларусь Станислав Зась

Он отметил, что на встрече в Москве российский президент Владимир Путин обстоятельно рассказал о ходе спецоперации.

Станислав Зась «Вопрос о каком-либо участии ОДКБ в этой специальной военной операции не ставился и не обсуждался».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин 16 мая на саммите ОДКБ в закрытом режиме проинформировал глав стран организации о ходе спецоперации по демилитаризации Украины.