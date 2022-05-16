Химки, Московская область, 16 мая, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Как сообщает издание «Чемпионат», подмосковные «Химки» не планируют продлевать контракты с атакующим защитником Юрием Жирковым и центральным полузащитником Павлом Мамаевым.

Дарья Антонова ИА REGNUM Юрий Жирков

Контракты обоих футболистов истекают 30 июня 2022 года. После завершения сезона Мамаев и Жирков покинут «Химки» на правах свободного агента.

«Мамаев и Жирков возрастные футболисты, которые получают большую зарплату, но при этом много травмируются. Поэтому в клубе приняли решение не продлевать контракты с игроками», — добавил источник «Чемпионата».

В текущем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Юрий Жирков принял участие лишь в трех матчах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил одну желтую карточку.