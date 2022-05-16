Астрахань, 16 мая, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Дом-музей русского художника Бориса Михайловича Кустодиева в Астрахани 15 мая отметил 20-летний юбилей, сообщила пресс-служба областной администрации.

Борис Кустодиев. Купчиха за чаем

Музей был открыт в Астрахани 15 мая 2002 года. В 1873 году участок принадлежал купцу Конону Моисееву. В то время там располагался деревянный дом со службами. В начале ХХ века владение перешло к сыну купца Ивану Моисееву, которому в 1902 году было выдано разрешение на постройку каменного двухэтажного дома с нежилым подвалом. Во дворе дома был построен деревянный флигель, в котором некоторое время проживала семья Кустодиевых.

С 1990 года силами местной реставрационной мастерской велись реставрационные работы дома, который поставлен на охрану как памятник истории. 15 мая 2002 года музей открыл свои двери для посетителей.