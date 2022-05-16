Симферополь, 16 мая, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Более 1,5 тысячи жителей Донецкой, Луганской Народных Республик и Украины получили медицинскую помощь в Крыму, данные привёл врио министра здравоохранения РК Константин Скорупский.

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«По состоянию на 16 мая из числа жителей Украины, ДНР и ЛНР за медицинской помощью с нарастающим итогом обратился 1521 человек, из них 512 — несовершеннолетние», — цитирует «Крым 24» Скорупского.

Он уточнил, что в числе получивших помощь крымских медиков — 35 беременных В Крыму врачи приняли 14 родов, все прошли благополучно. На свет появилась одна двойня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из Крыма в ДНР была отправлена группа врачей-добровольцев.