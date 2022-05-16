Архангельск, 16 мая, 2022, 17:33 — ИА Регнум. В 1 квартале 2022 года в Архангельской области цены на продовольственные товары выросли на 11,2%. Минимальный набор продуктов питания за это время подорожал на 12,6%. Об этом сообщает Архстат.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

По данным ведомства, плодоовощная продукция, включая картофель, подорожала на 33,3%, в том числе: капуста белокочанная свежая и помидоры свежие — в 1,8 раза, бананы и груши — в 1,6 раза, морковь - на 46,3%, виноград и лук репчатый – на 44,9%, апельсины – на 31,6%, свёкла столовая – на 29%, яблоки – на 26,3%, чеснок – на 22,1%, картофель – на 15,8%.

Среди других продуктов питания наблюдался рост цен на соль поваренную пищевую — в 1,7 раза, сахар-песок — в 1,5 раза, кофе – на 25,5%, какао – на 22,8%, крупу гречневую – на 22,5%, кальмары мороженые – на 21,5%, рис шлифованный – на 21,4%, муку пшеничную - на 18,7%, рыбу охлаждённую и мороженую разделанную лососёвых пород – на 16,2%, печень говяжью – на 15,4%, макаронные изделия – на 15,3%, консервы овощные для детского питания – на 14,8%. Алкогольные напитки выросли в цене на 6,5%.

Снижение цен наблюдалось на варенье, джем, повидло — на 2,4%, филе рыбное — на 1,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году доходы жителей Архангельской области выросли на 1%.