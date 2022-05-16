16 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление пресс-секретаря министерства обороны США Джона Кирби о том, что Соединенные Штаты Америки смогут оказать необходимую поддержку Финляндии и Швеции в случае, если она потребуется им до вступления стран в Североатлантический альянс.

Оксана Переможенко, , 18:00 — REGNUM Соединенные Штаты Америки смогут оказать необходимую поддержку Финляндии и Швеции в случае, если она потребуется им до их вступления в Североатлантический альянс. Об этом 15 мая в интервью Би-би-си заявил пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Отвечая на вопрос о том, отправят ли Соединенные Штаты войска в помощь Швеции и Финляндии, если данные страны подвергнутся нападению до того, как станут членами НАТО, Кирби сказал: «Я не хочу обсуждать гипотетические возможности и строить предположения, поскольку причин для подобного нет».

«У Финляндии и Швеции очень современные вооруженные силы, с которыми нам комфортно сотрудничать. Мы регулярно проводим совместные учения. Если в период рассмотрения их заявок и процесса вступления в НАТО им понадобятся какие-либо дополнительные [военные] возможности или поддержка, то мы в США уверены, что с обеими странами у нас тот уровень отношений, который позволит оказать им дополнительную поддержку, если она понадобится», — приводит слова пресс-секретаря Пентагона ТАСС.

Джон Кирби Chairman of the Joint Chiefs of Staff

Заявление Кирби обсудили в мессенджере Telegram.

«Помогут, как афганцам и украинцам… Ну, не чокаясь за Финляндию и Швецию…» — написала Юлия S.

«Все, кому покровительствуют США, плохо заканчивают…» — отреагировал один из участников обсуждения.

«До последнего финна», — с сарказмом добавила Татьяна П.

«Они уже всем помогли или ещё кто остался? Решили покончить со всем миром разом?..» — поинтересовалась Елена.

«Одним уже помогли», — смеется «Граф Варг Влад Вон Гравен», вероятно подразумевая Украину.

«Себе помогите…» — призвал Андрей К.

«Как Украине?» — смеется Morena M.

«Ой, грядут очередные провокации», — предположила Алёна.

«Сейчас только Украине до конца помогут, а потом сразу Финляндии…» — шутит Мартин.

«Ох уж эти заявления. Все больше начинаю понимать, что Жириновский предсказатель», — отметил Sergey S.

«А финны в курсе, что их уже походу приговорили?» — задался вопросом Роман.

«Да кому они нужны? Кто на них нападёт?!» — смеется Ольга Ч.

«Украине уже помогают!» — с сарказмом добавил Евген.

«Что-то США всем помогут, пупок не развяжется? Слишком самоуверенные», — комментирует новость Tatyana Z.

«То чувство, когда точно знаешь, что не нападут», — с юмором отметила Арина.

«Грузинам и украинцам уже хорошо помогли», — написал R. M.

«Ну правильно, скоро довоюют до последнего украинца, начнут до последнего шведа», — пишет Alina G.

«Все, кому помогает США, почему-то оказываются в полной *опе. Это уже исторический факт», — отметила Марина К.

«США и помогут… оксюморон… Украина не даст соврать. Скоро Польше начнут помогать… воевать до последнего поляка…» — добавил Михаил А.

«Нет ничего страшнее помощи США…» — отреагировал Михаил А.

«Кому они нужны??? Пока они про НАТО не заговорили, про них вообще никто не вспоминал», — отреагировала Tatiana.

«Опять общественное мнение на Западе готовят? Провокаторы! Что-то подлое задумали!» — прокомментировала новость Tatiana Y.

«А США кто потом поможет? В каждой бочке затычка. Как же надоели», — не выдержала Olesya.

«Конечно. Выразят глубокую озабоченность и радостно начнут продавать им оружие, чтоб воевать теперь ещё до последнего финна и шведа», — с сарказмом подытожил Алекс.