Ярославль, , 17:36 — REGNUM В Ярославле жители центра города пожаловались на неприятный запах. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Отвратный запах Цитата из м/ф «Унесенные призраками». реж Хаяо Миядзаки. 2001. Япония

В региональном управлении МЧС пояснили, что сильный запах появился из-за того, что в пункте приёма металлолома в деревне Суринское распилили ёмкость, в которой раньше был одорант — это вещество добавляют в газ для придания ему запаха.

Сильнее всего пахнет у здания мэрии города, а также на проспектах Ленина и Октября. Были жалобы от жильцов на улицах Советской и Республиканской.

Стоит отметить, что такое случается не в первые — ранее ярославцы уже жаловались на подобный запах.