Ярославль, 16 мая, 2022, 17:36 — ИА Регнум. В Ярославле жители центра города пожаловались на неприятный запах. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Унесенные призраками». реж Хаяо Миядзаки. 2001. Япония Отвратный запах

В региональном управлении МЧС пояснили, что сильный запах появился из-за того, что в пункте приёма металлолома в деревне Суринское распилили ёмкость, в которой раньше был одорант — это вещество добавляют в газ для придания ему запаха.

Сильнее всего пахнет у здания мэрии города, а также на проспектах Ленина и Октября. Были жалобы от жильцов на улицах Советской и Республиканской.

Стоит отметить, что такое случается не в первые — ранее ярославцы уже жаловались на подобный запах.