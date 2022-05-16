Владимир, 16 мая, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Около 90 вынужденных переселенцев из ДНР, ЛНР и Украины нашли работу во Владимирской области. Об этом 16 мая сообщила пресс-служба областной администрации.

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Для трудоустройства необходимо оформить документ о предоставлении убежища и предоставить документы об образовании. Вся информация о вакансиях содержится на единой цифровой платформе в сфере занятости «Работа России». Кроме того, сотрудники учреждения регулярно выезжают в пункты временного размещения и консультируют по вопросам трудоустройства. В настоящее время для переселенцев доступна 1071 вакансия, в том числе 132 вакансии с предоставлением жилья.

По состоянию на 16 мая в области находятся 1128 граждан трудоспособного возраста, прибывших с территорий Украины, ЛНР и ДНР. Из них 1099 получили консультации по вопросам поиска работы, 89 человек уже трудоустроены.