Мадрид, 16 мая, 2022, 17:26 — ИА Регнум. 35-летний центрфорвард мадридского «Атлетико» и сборной Уругвая Луис Суарес попал в сферу трансферных интересов трех иностранных клубов. Об этом 16 мая сообщило издание Fichajes.

Ailura Луис Суарес

По информации источника, в подписании Луиса Суарес заинтересованы «Астон Вилла» из Бирмингема, испанская «Севилья» и миланский «Интер».

Ранее сообщалось, что «Атлетико» объявил об уходе из мадридского клуба на правах свободного агента после завершения сезона.

В текущем сезоне Луис Суарес принял участие в 34-х турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил семь желтых карточек.

Луис Суарес перешел в «Атлетико» 25 сентября 2020 года из каталонской «Барселоны» за 9 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость уругвайского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.