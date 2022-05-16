Бухарест, 16 мая, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Румынии заявило о прекращении практики раздачи пациентам больниц и поликлиник бесплатных упаковок йодида калия. Об этом 16 мая сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

Clker-Free-Vector-Images Запрет

Согласно официальной информации, это связано с отсутствием механизмов обеспечения граждан соответствующими медикаментами.

«Изначально предполагалось, что эти лекарства будут выдаваться бесплатно семейными врачами, однако впоследствии оказалось, что медикаменты реализовывались неравномерно и за деньги», – отмечено в заявлении ведомства.

По словам секретаря румынского минздрава Тибериуса Брэдэцану, 30 млн упаковок йодида калия, выпущенных местной крупной фармацевтической компанией по спецзаказу правительства Румынии, будут законсервированы на складах госрезерва страны. «Их раздадут в случае ядерной аварии», – резюмировал чиновник.