Вашингтон, , 18:06 — REGNUM Главный советник Белого дома по инфекциям Энтони Фаучи заявил, что покинет свой пост в случае, если экс-президент Дональд Трамп победит на выборах в 2024 году, передаёт 16 мая CNN.

Энтони Фаучи

В свое время Трамп часто конфликтовал с Фаучи по поводу карантинных мер, тестирования на COVID-19, работы предприятий, ограничения поездок в Китай и ряда других вопросов.

В 2020 году Джо Байден, тогда еще будучи кандидатом в президенты от демократов, заступился за Фаучи, которого Трамп намеревался уволить в случае переизбрания на второй срок.

«Нам нужен президент, который на самом деле слушает таких экспертов, как доктор Фаучи», — заявил Байден.

Напомним, Энтони Фаучи с 1980-х годов занимал должность директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, а в начале 2020 года возглавил отдел федерального правительства по борьбе с коронавирусом.