Краснодар, 16 мая, 2022, 17:24 — ИА Регнум. В Краснодарском крае увеличено производство мидий и устриц, сообщили в пресс-службе администрации региона 16 мая.

Александр Полегенько ИА REGNUM Молодая мидия

В первом квартале 2022 года производители региона выпустили 56 тонн мидий и устриц — в девять раз больше, чем за тот же период 2021 года.

«Производство марикультуры — это одно из относительно новых и перспективных направлений аквакультуры в Краснодарском крае. По итогам первого квартала 2022 года производство мидий и устриц составило 56 тонн: 50 тонн мидий и 6 тонн устриц. Для сравнения, за аналогичный период 2021 года этот показатель был на уровне шести тонн. Факторами роста стали хороший нерест, а также теплая зима, благодаря чему сформировалась хорошая кормовая база для моллюсков», — рассказал заместитель губернатора Андрей Коробка.

В 2021 году хозяйствами Кубани было выращено 314 тонн мидий и устриц, что на 30% больше, чем в 2020 году.