Санкт-Петербург, , 17:29 — REGNUM Санкт-Петербург занял только шестую позицию среди регионов России по количеству выданных потребительских кредитов в апреле 2022 года. О том, как жители России оформляли ссуды в апреле, 16 мая рассказали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Кредит Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В Петербурге за четвёртый месяц года выдали 18,6 тыс. кредитов. От лидера рейтинга, Москвы, Северная столица отстала на 11,1 тыс. кредитных договоров. При этом, по сравнению с мартом 2022 года, количество выданных кредитов возросло на 34,9%.

Соседний регион, Ленинградская область среди 30 регионов-лидеров заняла предпоследнее место с показателем 6406 кредитов, обогнав Республику Якутия. Стоит отметить, что Ленобласть обогнала Петербург по приросту выданных кредитов. За месяц этот показатель возрос на 37,6%.

В целом по России в апреле выдали порядка 580 тыс. потребительских кредитов. По сравнению с мартом 2022 года рост показателя составил 30,9%, а по сравнению с февралём, наоборот, сократился, на 49,1%