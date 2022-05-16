Вологда, , 17:18 — REGNUM В Вологодской области за чертой бедности живет 12% населения. Об этом сообщает Росстат.

Эмиль Клаус. Бедность. 1890

По данным ведомства, в числе малоимущих (чей доход ниже 12 043 рублей) насчитывается 143,3 тысячи жителей региона, то есть каждый восьмой житель области.

Усугубляют положение малообеспеченного населения и условия проживания — только половина жилых помещений (56.4%) Вологодчины располагают коммунальными удобствами.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за чертой бедности живет 11% населения.