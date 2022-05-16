Вашингтон, 16 мая, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Береговая охрана США прекратила поиски гаитянских мигрантов, чья лодка перевернулась на минувшей неделе вблизи Штатов, в результате чего погибли по меньшей мере 11 человек. Об этом 16 мая сообщает Reuters.

Лауриц Туксен. Вынос утонувшего на берег. 1913 г

Судно было замечено 12 мая к северу от острова Десечео, Пуэрто-Рико. Береговой охране удалось спасти 38 человек, двое из которых являются гражданами Доминиканской Республики.

«Наши самые искренние соболезнования семьям, друзьям и близким тех, кто не выжил или пропал без вести, мы молимся за них», — сказал командир сектора береговой охраны Сан-Хуана Грегори Мейджи.

Напомним, что мигранты, особенно выходцы с Гаити, в последние месяцы совершают опасные попытки добраться вплавь до США на непригодных для плавания судах.