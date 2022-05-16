Абу-Даби, , 17:18 — REGNUM Без журналистов проходит встреча в Абу-Даби президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна и американского вице-президента Камалы Харрис, сообщают 16 мая СМИ.

Вице-президент США Камала Харрис (сс) The White House

Отмечается, что цель визита Харрис в ОАЭ — личное присутствие на похоронах усопшего лидера страны Халифы бен Заида Аль Нахайяна и выражение соболезнований, так что встречу будут освещать только официальные фотографы.

Добавим, что в ОАЭ также прибыли американский госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны США Ллойд Остин, возглавляющий ЦРУ Уильям Бернс.

Также в Абу-Даби прилетел американский спецпосланник по вопросам климата Джон Керри, помощник Харрис по нацбезопасности Филип Гордон, координатор Совета нацбезопасности США по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгурк.

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