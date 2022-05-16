Абу-Даби, 16 мая, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Без журналистов проходит встреча в Абу-Даби президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна и американского вице-президента Камалы Харрис, сообщают 16 мая СМИ.

(сс) The White House Вице-президент США Камала Харрис

Отмечается, что цель визита Харрис в ОАЭ — личное присутствие на похоронах усопшего лидера страны Халифы бен Заида Аль Нахайяна и выражение соболезнований, так что встречу будут освещать только официальные фотографы.

Добавим, что в ОАЭ также прибыли американский госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны США Ллойд Остин, возглавляющий ЦРУ Уильям Бернс.

Также в Абу-Даби прилетел американский спецпосланник по вопросам климата Джон Керри, помощник Харрис по нацбезопасности Филип Гордон, координатор Совета нацбезопасности США по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгурк.