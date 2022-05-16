Париж, , 17:16 — REGNUM Как сообщает испанское издание Marca, 23-летний нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе на прошлой неделе подписал контракт с мадридским «Реалом».

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе Sandro Halank

По информации источника, стороны согласовали условия пятилетнего контракта, рассчитанного до конца сезона 2026/27. Мбаппе присоединится к «сливочным» на правах свободного агента.

В текущем сезоне французской Лиги 1 2021/22 Килиан Мбаппе принял участие в 34-х турах регулярного чемпионата, в которых отметился 25-ю забитыми мячами и 17-ю результативными передачами.

Мбаппе перешел в «Пари Сен-Жермен» 1 июля 2018 года из «Монако» за 145 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость французского нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 160 миллионов евро.