Санкт-Петербург, 16 мая, 2022, 17:23 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на месяц заключили под стражу гражданина Украины, который намалевал на фасаде здания известный лозунг украинских националистов. Как сообщили 16 мая в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга, иностранец подозревается по ч. 2 ст. 214 УК РФ («Вандализм»).

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

По версии следствия, вечером 10 мая Егор Казанец, находясь в состоянии опьянения, решил проявить свое негативное отношение к специальной военной операции России на Украине. Он нанес при помощи аэрозольного баллончика с краской золотистого цвета на фасад многоквартирного жилого дома 1 по улице Изборская лозунг украинский националистов.

В суде следователь пояснил, что мера пресечения в виде заключения под стражу объясняется тем, что Казанец является гражданином другого государства, зарегистрирован в городе Марганец (Украина), холост и бездетен, официально нигде не работает. Задержанный в свою очередь против «стражи» возразил, поясняя, что не намерен скрываться от дознания и суда. Также он заявил, что осознаёт содеянное, работает без оформления трудовых отношений, просил подписку о невыезде и надлежащем поведении.

«Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения. Срок меры — 9 июня», — подытожили в ОПС.