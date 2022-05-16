Спикер Госсовета Крыма: уничтожение Украины как государства — необходимость
Симферополь, 16 мая, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Уничтожение Украины как государства является необходимостью, такое заявление сделал 16 мая председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов, его слова приводит пресс-служба Госсовета.
Спикер уверен, что в Киеве привыкли легко отказываться от обещаний. Такое же отношение к обязательствам, отметил он, демонстрируют Финляндия и Швеция, которые отказались от нейтрального статуса в одностороннем порядке, хотя ранее это являлось условием их существования в качестве независимых государств.
Он отметил, что спецоперация, по видимости затянется, но в этом случае «время работает на нас».
Он уточнил, что к осени на подконтрольных Киеву территориях начнётся гуманитарный кризис, который перерастёт в гуманитарную катастрофу.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Константинов заявил о необходимости размещения российских военных баз на освобождённых от нацистов украинских территориях для обеспечения безопасности.