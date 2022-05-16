Симферополь, 16 мая, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Уничтожение Украины как государства является необходимостью, такое заявление сделал 16 мая председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов, его слова приводит пресс-служба Госсовета.

Crimea.gov.ru Владимир Константинов

«Цели спецоперации никогда не будут вполне признанными и оправданными, если Украина как государство останется существовать. Даже если бы Украина вернулась за стол переговоров и взяла бы на себя какие-то обязательства перед Россией, это ничего бы не изменило», — уверен Константинов.

Спикер уверен, что в Киеве привыкли легко отказываться от обещаний. Такое же отношение к обязательствам, отметил он, демонстрируют Финляндия и Швеция, которые отказались от нейтрального статуса в одностороннем порядке, хотя ранее это являлось условием их существования в качестве независимых государств.

« Теперь нам нужна только полная, безоговорочная победа. Даже взятие Киева нас теперь не устраивает, нам нужно идти до Львова, зачищать территории западных украинских регионов и выводить наши ракетные установки на границы с Польшей», — подчеркнул Константинов.

Он отметил, что спецоперация, по видимости затянется, но в этом случае «время работает на нас».

«И дело не только в том, что Украина несёт огромные потери на фронтах. В тылу у ВСУ фактически нет экономики. Можно сказать, что и самого тыла уже практически нет», — сказал спикер.

Он уточнил, что к осени на подконтрольных Киеву территориях начнётся гуманитарный кризис, который перерастёт в гуманитарную катастрофу.

«Впрочем, даже сейчас киевский режим перешёл на полное обеспечение своих западных союзников. Но они готовы инвестировать только в войну. В войну до последнего украинца», — уточнил Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Константинов заявил о необходимости размещения российских военных баз на освобождённых от нацистов украинских территориях для обеспечения безопасности.