Курск, , 17:13 — REGNUM В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Курской области Михаил Курдюков. Об этом 16 мая сообщила пресс-служба областной администрации.

В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Курской области Михаил Курдюков Телеграм-канал «Курская область»

«В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб наш земляк — сержант контрактной службы Михаил Курдюков.

С 2013 года он служил в гвардейской дивизии ВДВ. Дважды побывал в Сирии. За боевые подвиги награжден четырьмя медалями.

У Михаила остались жена и двое детей. Соболезнуем родным и близким», — говорится в официальном сообщении.