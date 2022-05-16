В Курской области подтвердили гибель ещё одного военного
Курск, 16 мая, 2022, 17:13 — ИА Регнум. В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Курской области Михаил Курдюков. Об этом 16 мая сообщила пресс-служба областной администрации.
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В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Курской области Михаил Курдюков
«В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб наш земляк — сержант контрактной службы Михаил Курдюков.
С 2013 года он служил в гвардейской дивизии ВДВ. Дважды побывал в Сирии. За боевые подвиги награжден четырьмя медалями.
У Михаила остались жена и двое детей. Соболезнуем родным и близким», — говорится в официальном сообщении.