Рязань, 16 мая, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Жителя Челябинска 1988 года рождения осудили за изнасилование женщины Рязани, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 мая в пресс-службе СК СК России по Рязанской области.

СУ СКР по Костромской области Суд

Мужчина в июне 2021 года познакомился на улице с 26-летней рязанкой. Недалеко от железнодорожного вокзала «Рязань-1» преступник, угрожая ей убийством, изнасиловал женщину. При этом он знал, что инфицирован ВИЧ-инфекцией и является источником заражения для других лиц.

Суд приговорил злоумышленника к семи годам 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.