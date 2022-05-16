Турин, Италия, , 17:12 — REGNUM Руководство туринского «Ювентуса» намерен убедить 29-летнего центрального полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции по футболу Поля Погба вернуться в клуб. Об этом 16 мая сообщил журналист Николо Скира.

Поль Погба Антон Зайцев

Ранее сообщалось, что на Погба, помимо туринского «Ювентуса», также претендуют «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

В текущем сезоне Поль Погба принял участие в двадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и девятью результативными передачами. Также французский полузащитник получил семь желтых и одну красную карточки.

Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с 9 августа 2016 года после перехода из «Ювентуса» за 105 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 55 миллионов евро.