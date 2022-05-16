Вашингтон, , 17:37 — REGNUM Американская кофейная компания Starbucks начнет возмещать сотрудникам в США расходы на долгую дорогу до клиник, предоставляющих услуги по прерыванию беременности, сообщает 16 мая Reuters.

Эмиль Бернар. Мать и дитя

Расходы будут возмещены в том случае, если сотруднице придётся проехать более 160 км от своего дома, чтобы сделать аборт.

Глобальная сеть кофеен присоединилась к таким компания, как Amazon, Microsoft и небольшому, но растущему списку других компаний, предлагающих данную льготу на фоне того, как некоторые республиканские штаты начали запрещать проведение абортов после шести недель беременности. Демократические штаты, в числе которых Нью-Йорк, разрешают проводить аборты почти на любом сроке, но дорога на север страны многим южанам не по карману.

Напомним, беспрецедентная утечка в СМИ судебных документов, произошедшая в начале мая, показала, что Верховный суд США намерен проголосовать за отмену знакового решения от 1973 года по делу Роу против Уэйда, которое легализовало аборты по всей стране.

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