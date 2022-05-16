Два частично восстановленных детских сада возобновили работу в освобожденном от киевских силовиков городе Счастье, сообщает Луганский информационный центр.

Москва, , 17:08 — REGNUM В конце февраля ходе боевых действий расположенные в городе ясли-сад «Ивушка» и ясли-сад комбинированного вида «Звездочка» получили повреждения в результате обстрелов со стороны ВСУ и прекратили работу. В течение весны Республика при поддержке РФ частично восстановила поврежденные здания дошкольных учреждений, что позволило возобновить их работу в обычном режиме.

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«Сегодня, я считаю, действительно счастье в городе Счастье: сегодня открылись детские сады. Этого, я думаю, ждали все. Потому что когда звучит детский смех, значит, будет мир, значит, будет счастье», — рассказала журналистам заместитель главы администрации Луганска Марина Воротникова .

Начальник управления образования администрации города Луганска Валентина Кияшко уточнила, что в «Ивушке» были заменены стеклопакеты, восстановлены плита перекрытия и кровля, осталось завершить лишь внутренние отделочные работы.

«Дошкольное учреждение «Звездочка» пострадало больше, потому что оно было на линии огня и целый день 24-го февраля его бомбили. Была разрушена стена в одной группе, над зданием ясельных групп сильное разрушение кровли. К счастью, эта дошкольная организация попала в программу восстановления, которая будет осуществлена Российской Федерацией, за что мы безмерно благодарны», — отметила Валентина Кияшко.

Она подчеркнула, что в основном удалось сохранить коллективы детских садов и их наполняемость в день открытия также высокая.

«В садике «Ивушка» у нас по списку 130 детей на сегодняшний день. Еще не все пришли, проходят медосмотр, но дети возвращаются. А в этом учебном учреждении « Звездочка » по списку пока 86 детей, около 50 детей сегодня присутствуют, но дети прибывают», — рассказала начальник управления.

Валентина Кияшко добавила, что в дошкольные учреждения также поступают дети из семей беженцев, эвакуированных из зон боевых действий в город Счастье.

«Наш детский сад сегодня открылся, встретил наших долгожданных детей после двухмесячного перерыва. Коллектив наш сохранен, работает, встречает детей, всех деток ждем новых деток», — сказала заведующая детсадом «Ивушка» Яна Луценко .

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